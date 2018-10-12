Британия обещает придерживаться санкций ЕС и без сделки о Brexit

Великобритания будет придерживаться экономических санкций ЕС после того, как покинет блок 29 марта 2019 года, даже если не договорится об условиях Brexit, сообщили власти в пятницу.

“Если Соединенное Королевство покинет ЕС без соглашения, мы обеспечим соблюдение всех санкций ЕС, принятых на момент нашего выхода из блока”, - сообщило правительство в одном из технических докладов, посвященных подготовительному процессу к сценарию, в котором переговоры о Brexit сорвутся.

Великобритания сообщила, что она будет работать с ЕС для возможного введения новых санкций в представляющих взаимный интерес вопросах после того, как страна покинет блок.