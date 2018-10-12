Россия наращивает оборонные расходы и сокращает поддержку экономики

Правительство России продолжает наращивать расходы на финансирование госаппарата, армии и полиции, сокращая ассигнования на поддержку национальной экономики и социальное обеспечение населения, пишет finanz.ru.

По итогам 9 месяцев 2018 года содержание чиновников, скупка валюты и статьи "национальная оборона" и национальная безопасность" съели в сумме 60% федерального бюджета, следует из оперативной оценки Минфина.

Расходы на силовые структуры увеличились на 188 млрд рублей, или 6% - до 3,305 трлн рублей.

11 млрд рублей дополнительных ассигнований получило МВД, 9 млрд рублей - Росгвардия, 10 млрд рублей - структуры ФСБ ("органы безопасности" в классификации Минфина).

Финансирование армии выросло на 127 млрд рублей, или 9%; расходы на ядерное оружие подскочилм на 11%, или 3,2 млрд рублей.

Содержание госаппарата подорожало 40,2 млрд рублей, или 5,1%. Основную прибавку получили органы, ответственные за наполнение бюджета, контроль за сборами и финансовые надзор - 16,5 млрд рублей.

Резко - почти в 1,5 раза - подскочило финансирование фундаментальных исследований, отнесенный к "общегосударственным вопросам".

Расходы на поддержку национальной экономики при этом были урезаны на 4,9% - с 1,440 до 1,369 трлн рублей.

Финансирование социальных программ упало на 9,4% - с 3,812 до 3,453 трлн рублей, главным образом за счет экономии на пенсиях. Трансферт из бюджета в Пенсионный фонд уменьшился на 14%, до 2,365 трлн рублей.

Доходы бюджета по сравнению с прошлогодними подскочили на 3 трлн рублей, или 27%, а две трети этой суммы - около 2 трлн - обеспечила взлет цен на нефть и одновременная девальвация рубля.

Профицит бюджета достиг 2,548 трлн рублей и в полном объеме был направлен на скупку валюты. В целом валютные интервенции стоили Минфину 2,849 трлн рублей (оставшиеся 301 млрд для этих целей были получены ведомством за счет привлечения долга).

В ближайшие три года силовой крен федерального бюджета РФ усилится. В 2019 году расходы по статьям с грифом "секретно" увеличатся на 5,7%, до 3,04 трлн рублей (17% от бюджета). На 2020-й запланирован их рост еще на 14%, до 3,461 трлн рублей. В 2021-м сумма подскочит на дополнительные 19%, до 4,117 трлн рублей, "съедая" каждый пятый собранный с налогоплательщиков рубль.

С учетом засекреченных статей суммарное финансирование полиции ("национальная безопасность и правоохранительная деятельность") и армии ("национальная оборона") за три года может быть увеличено на треть, или 1,5 трлн рублей.

Если в 2018 году на эти цели уйдет 5,147 трлн рублей, то в 2019м - 5,461 трлн, в 2020-м - 5,871 трлн, а 2021 - 6,64 трлн рублей.