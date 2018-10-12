Последнее обновление: 12.10.2018 18:00

ЕЦБ не поможет Италии, если страна не согласится с условиями помощи ЕС - источники

Европейский центральный банк (ЕЦБ) не придет на помощь Италии, в случае когда резерв наличных средств у правительства или банковского сектора истощится, если только страна не одобрит программу предоставления финансовой помощи от ЕС, сообщили Reuters пять высокопоставленных источников, знакомых с политикой ЕЦБ.

Рост расходов на заимствования на финансовых рынках Италии вновь возродил опасения об огромном размере государственного долга с того момента, когда новое правительство представило план увеличения дефицита бюджета в конце прошлого месяца, игнорируя правила ЕС.

Источники, находящиеся на экономическом саммите в Индонезии, сказали, что Италия все еще может избежать долгового кризиса, если ее правительство изменит курс, администрация не должна рассчитывать на центральный банк в попытке сдержать инвесторов или поддержать коммерческие банки.

Правила ЕС не позволяют ЕЦБ оказывать поддержку стране, до тех пор пока страна не согласится с “программой” - предоставление финансовой помощи в обмен на меры жесткой экономии и болезненные экономические реформы, к которым правительство Италии не хочет прибегать.

Если Италия одобрит программу оказания финансовой помощи ЕС, то ЕЦБ может начать выкуп итальянских гособлигаций через механизм “прямых денежных операций”, который пока не использовался и был учрежден в 2012 году для преодоления европейского долгового кризиса.

Представитель ЕЦБ отказался дать комментарий.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование