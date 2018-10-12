Эстония планирует закупить противотанковые системы на 40 млн евро

Центр оборонных инвестиций при Минобороны Эстонии объявил о проведении тендера на покупку дальнобойных противотанковых систем общей стоимостью 40 миллионов евро, сообщила в пятницу пресс-служба центра.

В рамках тендера предполагается закупить 18 систем с боеприпасами, дополнительным снаряжением с технической поддержкой и обучением персонала.

"Дальность действия приобретаемой противотанковой системы должна составлять не менее 4 тысяч метров. Кроме того, новое вооружение должно также обеспечить возможность уничтожения цели, стоящей в укрытии. Система должна быть в серийном производстве и состоять на вооружении в армии по меньшей мере в одной из стран НАТО", – цитирует пресс-служба заведующего отделом тендеров центра Прийта Соосаара.

Приобретаемая система предназначена для обновления систем вооружения противотанковых рот в пехотных бригадах Сил обороны, их операторами станут срочнослужащие. Покупка противотанковых дальнобойных систем входит в список приоритетных покупок Сил обороны Эстонии в этом десятилетии.