Эстония в 2018 году выделит рекордную сумму на оборону

В проекте госбюджета Эстонии на 2018 год на оборону выделяется 528 млн евро, что является крупнейшим объемом военных расходов в истории государства, заявил министр обороны Юри Луйк.

Накануне обсуждения госбюджета в парламенте он подчеркнул важность достижения согласия по вопросу выделения денежных средств на оборону, сообщили в пресс-службе эстонского военного ведомства.

"В Эстонии правит политический консенсус относительно того, что финансирование государственной обороны является приоритетом. 2% от валового внутреннего продукта - это минимум, который мы должны вкладывать в гособорону, чтобы обеспечить ее устойчивость", - подчеркнул министр.

По его словам, оборонный бюджет состоит из трех важнейших слагаемых: строительство оборонительных мощностей на основе долгосрочных планов развития, обеспечение присутствия войск союзников и финансирование проектов согласно программе инвестиций в гособорону.

Так, на развитие собственных вооруженных сил в будущем году выделяется 490 млн евро, сказал Ю.Луйк.

На строительство инфраструктуры для войск союзников выделяется 12 млн евро и на прием союзников еще около 6 млн евро.

Согласно программе оборонных инвестиций, будет дополнительно выделено 20 млн евро на закупки боеприпасов.

Как ожидается, правительство передаст проект закона о госбюджете на 2018 год на рассмотрение парламента 27 сентября.

Впервые объем госбюджета перевалит за 10 млрд евро, сообщили в пресс-службе правительства.