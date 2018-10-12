Экспорт из КНР вырос в сентябре, профицит торговли с США бьет рекорды

Рост китайского экспорта неожиданно ускорился в сентябре, а профицит торгового баланса с США побил предыдущий рекорд несмотря на возводимые барьеры, что может усугубить и без того масштабный торговый конфликт между Пекином и Вашингтоном.

Аналитики полагают, что сильный рост экспорта в прошлом месяце, который может свидетельствовать о недостаточной эффективности американских пошлин, вряд ли будет устойчивым.

Китай и США в очередной раз обменялись взаимными пошлинами 24 сентября. Возможно, действенность американских тарифов в отношении китайских товаров на $250 миллиардов снижена из-за ослабления юаня к доллару, составившего около 6 процентов с начала года.

Пока неясно, когда будет следующий раунд этого противостояния, при том что президент США неоднократно заявлял о возможности ввода тарифов практически на все китайские товары, а опубликованная в пятницу китайская таможенная статистика - последняя перед выборами в конгресс США 6 ноября.

Экспорт из КНР в сентябре поднялся на 14,5 процента в годовом выражении, показав самый большой темп роста с февраля. Аналитики прогнозировали подъем на 8,9 процента, в августе экспорт увеличился на 9,8 процента.

Пока что китайский экспорт демонстрирует удивительную устойчивость к введенным пошлинам - возможно, потому, что компании наращивают поставки до вступления в силу более масштабных и жестких мер. Это вселяет опасения более глубокого падения экспорта после ввода всех тарифов.

Импорт, по данным таможенного управления Китая, увеличился на 14,3 процента против 19,9 процента в августе и консенсус-прогноза в 15,0 процента.

Политически значимый показатель профицита торговли с США в сентябре составил $34,13 миллиарда, побив предыдущий рекорд в $31,05 миллиарда, установленный в августе.

Общий профицит торгового баланса Китая в сентябре составил $31,69 миллиарда по сравнению с прогнозом аналитиков на уровне 19,4 миллиарда. В августе профицит составлял $27,89 миллиарда.