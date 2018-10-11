BMW получит контроль над СП в Китае на фоне смягчения регулирования

Немецкая BMW сообщила, что получит контроль над своим основным совместным предприятием в Китае в рамках сделки стоимостью 3,6 миллиарда евро ($4,2 миллиарда), став первым глобальным автопроизводителем, который пошел на такой шаг на фоне начала ослабления регулирования на крупнейшем в мире авторынке.

BMW увеличит свою долю в совместном предприятии с Brilliance China Automotive Holdings Ltd до 75 процентов с 50 процентов. Сделка будет закрыта в 2022 году, когда Китай снимет ограничения на иностранное владение СП в автосекторе.

На данный момент доля зарубежных автопроизводителей в любых СП в Китае не может превышать 50 процентов, они должны делиться прибылью с местным партнером.

“Мы вступаем в новую эру”, - сказал глава BMW Харальд Крюгер, выступая в четверг в Шэньяне, где базируется совместное предприятие. Он поблагодарил премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, который, по словам главы компании, “лично поддержал” план.

Пекин пытается убедить глобальных автопроизводителей увеличить инвестиции в Китай, сообщив, что снимет ограничения на иностранное владение для производителей электромобилей уже в 2018 году.