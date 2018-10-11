Последнее обновление: 11.10.2018 16:24

Промпроизводство в Казахстане за 9 месяцев выросло на 4,8%

Объем промышленного производства в Казахстане в январе-сентябре 2018 года вырос на 4,8% (год к году), говорится в сообщении комитета статистики Минэкономики.

В январе-сентябре увеличилась добыча нефти, природного газа и металлических руд. Возросли объемы производства продуктов питания, табачных изделий, нефтепереработки, продуктов химической промышленности, резиновых и пластмассовых изделий, металлургической промышленности и машиностроения. При этом снизилось производство основных фармацевтических продуктов.

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