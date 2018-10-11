Китай вышел на 2-е место в мире по объему рынка страхования жизни

По итогам 2017 года Китай вышел на 2-е место в мире по размеру рынка страхования жизни, сообщил зампред Комитета по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью КНР Хуан Хун.

В первую десятку мировых страховщиков вошли две китайские компании - Ping An Insurance и China Life Insurance, передает агентство "Синьхуа".

По данным комитета, в 2017 году 1,06 млрд человек из более чем 1,3 млрд жителей Китая были охвачены страхованием на случай тяжелых заболеваний.

Вместе с тем Хуан Хун отметил, что с повышением уровня социально-экономического развития Китая страховой отрасли также "есть куда расти и повышать качество обслуживания". Он обратил особое внимание на необходимость укрепления роли инноваций в качестве опоры развития, избегая при этом однородной конкуренции.

По словам Хуан Хуна, в следующие 20 лет страхование жизни в Китае будет расти более чем на 10% в год, а значительное количество китайских страховщиков войдут в топ-500 мировых компаний.

Совокупная прибыль китайских компаний в сфере страхования жизни в 1-м полугодии составила 112,17 млрд юаней ($16,2 млрд), пишет Asian Insurance Review. При этом 50 из 87 страховщиков, работающих в этом сегменте, получили прибыль, тогда как в январе-июне 2017 года таких компаний было 45.