P&G освободилась от пошлин на импорт стали для Gillette

Procter & Gamble Co была проинформирована во вторник, что ее вывели из-под действия 25-процентных пошлин, введенных США на импорт стали из Японии и Швеции, которая используется в производимых компанией бритвенных лезвиях Gillette и Venus, сказал Reuters представитель P&G.

“Безусловно, (пошлины) оказали финансовое влияние на компанию, но мы не раскрывали никаких цифр”, - сказал представитель P&G Деймон Джоунз.

Gillette и Venus - основные компоненты уходового бизнеса P&G, на который пришлись около 10 процентов глобальных чистых продаж компании за финансовый год, завершившийся 31 июля.

Администрация президента США Дональда Трампа в марте ввела пошлины на импорт стали из большинства стран, а в июне распространила их на Евросоюз.

P&G и ее главный конкурент Edgewell сообщили, что американские производители не могут поставлять высококачественные марки стали, необходимые для производства высокоточных бритвенных лезвий, вынуждая их покупать более дорогую сталь или просить об освобождении от пошлин.