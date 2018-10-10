Австралия может запретить мигрантам жить в крупнейших городах

Правительство Австралии рассматривает идею введения ограничения места проживания для новых мигрантов и запрета для них жить в Сиднее и Мельбурне.

Как отмечается, ограничения, имеет целью уменьшить перенаселения в двух крупнейших городах Австралии, и одновременно усилить другие регионы, заявил во вторник министр народонаселения страны Алан Тадж.

По его словам, правительство может ввести новые условия получения визы, чтобы ограничить места, где мигранты могут проживать в течение пяти лет.

Однако некоторые эксперты ставят под сомнение, возможно ли будет проследить за выполнением этой идеи, а также поможет ли она достичь поставленных целей.

Сейчас в Сиднее и Мельбурне проживает около двух пятых из 25 миллионов населения Австралии.