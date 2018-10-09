Россия вытесняет Беларусь с украинского рынка дизтоплива

За 9 месяцев 2018 года в балансе украинского рынка дизтоплива доля белорусских производителей сократилась с 43% до 35% по сравнению с прошлым годом, в то время как доля поставок из России выросла с 28% до 37%. Об этом свидетельствуют данные исследования "Консалтинговой группы А-95", передает Enkorr.

В абсолютных значениях импорт ДТ из Беларуси за 9 месяцев сократился на 9,8% (179 тыс. т) и составил 1656 тыс. т. Из этого объема 56 тыс. т маркируются как "топливо дизельное экспортное" (ТДЭ).

По нефтепродуктопроводу "Прикарпатзападтранс" за 9 месяцев текущего года было поставлено 1734 тыс. т, что на 46% (546 тыс. т) больше, чем за такой же период 2017 г. Из этого объема через терминалы трубопровода на территории Украины было принято 1462 тыс. т, через терминал в Гомеле (Беларусь) с дальнейшей поставкой по ж/д через Черниговскую область – 272 тыс. т.

Также с конца 2017 г. в Украину начались железнодорожные поставки российского ДТ через Харьковскую область. За 9 месяцев текущего года они составили 127,4 тыс. т. Львиную долю этого объема импортирует компания "Укрэнерджи". Напомним, в конце сентября "Лукойл" получил разрешение Федеральной службы по таможенному и экспортному контролю РФ (ФСТЭК) на поставку ДТ в адрес "Укрэнерджи". На октябрь ожидается поставка до 10 тыс. т.

Внутреннее производство ДТ за три квартала 2018 г. увеличилось на 3,2% (18 тыс. т) до 578 тыс. т. При этом его доля в общем балансе сократилась с 13% за 9 месяцев 2017 г. до 12% за такой же период текущего года.

Снизилась доля ДТ производства НПЗ группы Orlen. Отгрузки с Мажейкяйского НПЗ (Литва) за этот период сократилась на 10%, а польские НПЗ группы полностью прекратили поставки на украинский рынок. За 9 месяцев Orlen отправил в Украину 305 тыс. т, что на 16% (59 тыс. т) меньше аналогичного периода 2017 г. Доля ДТ Orlen на украинском рынке за 9 месяцев сократилась с 9,8% до 7,3%.

Морские поставки по итогам трех кварталов обеспечили 8,2% баланса рынка против 8,7% за аналогичный период 2017 г. В абсолютных цифрах поставки выросли с 323 тыс. т до 341 тыс. т (+5,7%).