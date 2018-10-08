Неожиданное снижение промпроизводства Германии в августе указало на возможное замедление роста ВВП

Промпроизводство Германии неожиданно сократилось в августе, третий месяц кряду, показали данные в понедельник, сигнализировав о возможном ослаблении роста ВВП крупнейшей экономики Европы в третьем квартале.

Данные министерства экономики Германии показали, что промпроизводство сократилось на 0,3 процента в августе, в то время как аналитики, опрошенные Рейтер, ждали роста на 0,4 процента. В июле объем промпроизводства снизился на 1,3 процента, показали пересмотренные данные.

“Снижение промпроизводства Германии на 0,3 процента в августе оказалось значительно хуже ожиданий и указывает на то, что рост ВВП в третьем квартале вряд ли сохранит темпы, зафиксированные во втором квартале, когда экономика расширилась на 0,5 процента”, - сказала Дженнифер Маккеон из Capital Economics.

Источник ранее сообщил Reuters, что правительство Германии понизит прогнозы роста ВВП на 2018 и 2019 годы. Обновленные прогнозы правительства будут обнародованы в четверг.

Министерство экономики сообщило, что одной из причин слабых показателей промпроизводства стало замедление в автосекторе, связанное с трудностями при переходе к новому javascript:void(0);стандарту определения уровня вредных выбросов.