Последнее обновление: 05.10.2018 16:45

Полиция Франции разыскивает главу Интерпола, пропавшего в Китае

Французская полиция начала розыск президента Интерпола Мэна Хунвэя после того, как его жена сообщила, что он пропал, поехав в Китай на прошлой неделе.

Жена Мэна связалась с полицией Лиона, где находится штаб-квартира Интерпола, сказав, что не получала известий от мужа с 29 сентября, когда он отправился на родину в Китай, сообщили источники в полиции. Первой о начале расследования сообщила французская радиостанция Europe 1.

Представитель Интерпола не ответила на телефонные звонки.

В Китае Мэн занимал ряд ключевых постов, в том числе должность замминистра общественной безопасности.

Он возглавил Интерпол в 2016 году. Правозащитные организации тогда выразили опасения относительно того, что Пекин может попытаться использовать положение Мэна для преследования диссидентов за рубежом.

Получить оперативный комментарий Vинистерства общественной безопасности КНР не удалось.

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