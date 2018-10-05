Последнее обновление: 05.10.2018 11:17

Ирландский парламент принял закон об алкоголе

Парламент Ирландии одобрил закон об алкоголе в среду, сообщает местный портал Journal.

Как отмечает портал, закон призван снизить потребление алкоголя в Ирландии и уменьшить ущерб, связанный с чрезмерным его употреблением. Сообщается, что впервые законопроект был опубликован три года назад. В ходе многочисленных дебатов было внесено множество поправок и изменений касательно ценовой политики, ограничения в рекламе и ввода предупредительных изображений на алкогольной продукции. В законе предусмотрено также регулирование поставок и продаж алкогольных напитков в магазинах.

"Мы издаем закон об алкоголе, потому что он влияет на наше здоровье… Это поможет изменить культуру потребления алкоголя в Ирландии на протяжении некоторого времени", - приводит портал заявление министра здравоохранения Ирландии Саймона Харриса, который выступил в палате представителей.

Ожидается, что закон скоро вступит в силу, сообщает издание со ссылкой на источники.

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