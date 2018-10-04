МЭА не планирует выводить на рынок нефть из стратегических запасов

Международное энергетическое агентство (МЭА) внимательно следит за ситуацией на нефтяном рынке, но не планирует использовать сырьё из стратегического резерва, сказал в четверг глава МЭА Фатих Бироль.

Он добавил, что крупные нефтепроизводители должны сделать “верные шаги”, чтобы ослабить опасения участников рынка по поводу предложения сырья, из-за которых нефтяные цены взлетели к многолетним максимумам.

Баррель эталонной марки Brent накануне подорожал до самого высокого уровня с октября 2014 года - $86,74 - и, по прогнозам, в ближайшие месяцы может вырасти до $90 и даже $100 из-за ожиданий дефицита сырья на мировом рынке.

“Энергоресурсы снова подорожали, но в неподходящее время для мировой экономики”, – сказал Бироль.