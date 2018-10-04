Италия ждет роста ВВП на 1,5% в 2019 году - газета

Правительство Италии планирует достичь темпов роста ВВП на уровне 1,5 процента в следующем году и 1,6 процента в 2020 году, сообщило в четверг итальянское издание Il Sole 24 Ore.

По информации газеты, в 2021 году темпы роста, согласно прогнозу правительства, замедлятся до 1,4 процента.

Теперь проектировки будут переданы на рассмотрение бюджетного комитета парламента.

В среду правительство представило целевые уровни дефицита бюджета и госдолга на следующие три года, но не назвало ожидаемые темпы роста ВВП.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост экономики Италии на уровне 1,0 процента в 2019 году, тогда как в целом для еврозоны - повышение на 1,9 процента.