Индии грозит “экономический кризис” из-за высокой зависимости от импорта нефти, сказал в четверг министр транспорта Индии Нитин Гадкари, слова которого привели два местных телеканала.

Индия – третий по величине импортер нефти в мире, страна импортирует более 80 процентов своих потребностей в сырье.

Ранее источники Reuters сообщали, что Индия изучает возможность сокращения объемов закупки нефти на фоне ее удорожания.

Нефтяные цены сегодня держатся у многолетних максимумов: баррель эталонной марки Brent накануне подорожал до самого высокого уровня с октября 2014 года – $86,74 – и, по прогнозам, в ближайшие месяцы может вырасти до $90 и даже $100.

Индийская рупия, самая слабая валюта в Азии в этом году, с начала года обесценилась примерно на 13 процентов по отношению к доллару США.