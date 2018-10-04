Последнее обновление: 04.10.2018 14:10

В России каждая пятая компания несет убытки

Почти каждая пятая компания в России (19 процентов) оказалась убыточной. Это следует из финансовых результатов 2,5 млн российских компаний за 2017 год, которые опубликованы Федеральной налоговой службой (ФНС).

Согласно данным, около 27 процентов закончили прошлый год с нулевой прибылью и еще 25 процентов - с нулевыми доходами и расходами, в основном те, которые хоть и не закрыты, но уже не нужны собственникам.

Эксперты связывают это частично с экономическим спадом и частично с налоговыми махинациями. Это вторая волна масштабного раскрытия данных о российском бизнесе, с которых в 2016 году был снят режим налоговой тайны.

В среднем доходы российских компаний составили 51,2 млн рублей, а расходы - 50,2 млн рублей. У компаний с положительным финансовым результатом средняя прибыль до налогообложения - 6 млн рублей. Средний убыток нерентабельных предприятий составил 11,8 млн рублей.

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