Доходность госбондов Италии снизилась на фоне планов сократить дефицит бюджета

Доходность государственных облигаций Италии снизилась в среду на фоне сообщений о том, что Рим планирует сокращать дефицит бюджета быстрее, чем было заявлено изначально, что позволило уменьшить беспокойство инвесторов о налогово-бюджетной политике третьей по величине экономики еврозоны.

Рим намерен сократить дефицит бюджета до 2,2 процента ВВП в 2020 году и до 2 процентов в 2021 году с 2,4 процента, прогнозируемых на этот год, сообщили в среду источники в правительстве.

Это принесло облегчение рынку облигаций, евро и акциям.

Позднее министр экономики Италии Джованни Триа также сказал, что дефицит бюджета Италии будет постепенно уменьшаться, начиная с 2020 года.

Стоимость заимствований для Италии повсеместно снизилась в среду после существенного роста на протяжении четырех дней , хотя и отошла от минимумов, достигнутых в начале торгов.

Доходность десятилетних итальянских гособлигаций опустилась на 4 базисных пункта до 3,39 процента, отойдя от уставленного во вторник максимума за четыре с половиной года на уровне 3,46 процента.

В результате разрыв между доходностью итальянских и немецких десятилетних долговых обязательств достиг 295 базисных пунктов по сравнению с 300 базисными пунктами во вторник вечером.

Доходность десятилетних гособлигаций Германии, являющихся эталонными для еврозоны, выросла на 1,5 базисных пункта до 0,44 процента.