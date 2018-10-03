Последнее обновление: 03.10.2018 17:23

Доходность госбондов Италии снизилась на фоне планов сократить дефицит бюджета

Доходность государственных облигаций Италии снизилась в среду на фоне сообщений о том, что Рим планирует сокращать дефицит бюджета быстрее, чем было заявлено изначально, что позволило уменьшить беспокойство инвесторов о налогово-бюджетной политике третьей по величине экономики еврозоны.

Рим намерен сократить дефицит бюджета до 2,2 процента ВВП в 2020 году и до 2 процентов в 2021 году с 2,4 процента, прогнозируемых на этот год, сообщили в среду источники в правительстве.

Это принесло облегчение рынку облигаций, евро и акциям.

Позднее министр экономики Италии Джованни Триа также сказал, что дефицит бюджета Италии будет постепенно уменьшаться, начиная с 2020 года.

Стоимость заимствований для Италии повсеместно снизилась в среду после существенного роста на протяжении четырех дней , хотя и отошла от минимумов, достигнутых в начале торгов.

Доходность десятилетних итальянских гособлигаций опустилась на 4 базисных пункта до 3,39 процента, отойдя от уставленного во вторник максимума за четыре с половиной года на уровне 3,46 процента.

В результате разрыв между доходностью итальянских и немецких десятилетних долговых обязательств достиг 295 базисных пунктов по сравнению с 300 базисными пунктами во вторник вечером.

Доходность десятилетних гособлигаций Германии, являющихся эталонными для еврозоны, выросла на 1,5 базисных пункта до 0,44 процента.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование