Последнее обновление: 03.10.2018 13:20

Прибыль Tesco в первом полугодии выросла на 24% благодаря оптовой торговле

Крупнейший ритейлер Британии Tesco отчитался о росте прибыли на 24,4 процента в первом полугодии благодаря недавнему приобретению оператора оптовой торговли Booker и высокому объему продаж в летний период в основном бизнесе компании.

Tesco, купившая Booker за почти 4 миллиарда фунтов стерлингов ($5,2 миллиарда), сообщила в среду об операционной прибыли, за исключением разовых статей баланса, в размере 933 миллионов фунтов за первое финансовое полугодие, завершившееся 25 августа, против 750 миллионов фунтов за аналогичный период годом ранее.

Сопоставимые продажи в Великобритании поднялись на 2,5 процента во втором квартале против роста на 2,1 процента в первом квартале. Сопоставимые продажи в Booker повысились на 15,1 процента во втором квартале.

Группа заявила о том, что она “решительно движется вперед” к достижению среднесрочных целевых показателей.

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