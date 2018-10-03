Первую в мире пассажирскую капсулу Hyperloop показали в Испании

Компания Hyperloop Transportation Technologies (HyperloopTT), занимающаяся реализацией проекта сверхскоростной системы поездов Hyperloop, представила первую в мире полноразмерную пассажирскую капсулу, сообщает Bloomberg.

Капсула, получившая название Quintero One, была представлена ​​в Пуэрто-де-Санта-Мария, Испания. Она была построена на производственных объектах компании Airtificial, которая является партнером HyperloopTT.

Длина капсулы составляет 32 м, вес — 5 т. Капсула, как говорится на сайте HTT, способна перевозить от 28 до 40 пассажиров зараз, а в сутки на одной линии — до 164 тыс. пассажиров. Теперь капсула готовится к отправке в исследовательский центр HyperloopTT в Тулузе, где она будет проходить испытания на специальном треке.

Проект сверхскоростной системы поездов Hyperloop был создан главой SpaceX Илоном Маском. Сам он воплощать свою идею в жизнь не стал. В 2013 году Маск представил свой проект и выложил его в открытый доступ. В настоящее время реализацией данного проекта занимается сразу несколько компаний, в том числе Hyperloop Transportation Technologies и Hyperloop One, созданные в 2013 и 2014 году соответственно.

Hyperloop One разогнала свой сверхскоростной транспорт до 310 км/ч

Сверхскоростная система представляет собой закрытую трубу, в которой поезд сможет перемещаться со скоростью от 480 до 1220 км/ч. Такой скорости по задумке автора удастся достичь благодаря отсутствию трения рельсов и сопротивления воздуха.