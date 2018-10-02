Moody's сомневается в итальянских реформах, не верит в выход страны из еврозоны

Международное рейтинговое агентство Moody’s назвало сомнительной перспективу осуществления в Италии ключевых структурных реформ, учитывая текущие политические условия, однако попыталось унять страхи о возможном выходе страны из еврозоны.

Итальянские активы и евро резко снизились во вторник после того, как председатель бюджетного комитета нижней палаты парламента Италии Клаудио Борги сказал, что большая часть проблем страны будет решена, если она вернется к собственной валюте. Впоследствии Борги сказал, что Италия не планирует выходить из еврозоны, позволив рынкам восстановить часть потерь.

Moody’s должно обнародовать свое решение о суверенном рейтинге Италии до конца октября. Сейчас рейтинг страны находится на уровне “Baa2” с “негативным” прогнозом.

Агентство сообщило, что его решение будет зависеть от ситуации с госдолгом и ростом ВВП Италии - оба показателя связаны с осуществлением структурных реформ.

“Долговое бремя Италии долгое время повышено, и у страны давно наблюдаются проблемы с обеспечением экономического роста, а политические условия, которые бы позволили реализовать усилия по осуществлению структурных реформ, также под вопросом”, - сказала во время конференц-звонка Сара Карлсон, старший вице-президент подразделения суверенных рейтингов Moody’s.

“Все сводится к траектории долга и роста, которая связана со структурными реформами”.

Инвесторы опасаются, что более высокий, чем ожидалось, целевой уровень дефицита бюджета Италии на 2019 год в 2,4 процента ослабит способность страны обслуживать свой объемный долг в размере 131 процента ВВП и может привести к понижению суверенного рейтинга.

В то же время Moody’s попыталось унять страхи о дестабилизации в еврозоне в связи с ситуацией в Италии, а также опасения о возможности выхода страны из еврозоны, отметив, что итальянцы не демонстрируют желания отказаться от евро.

Агентство Fitch в августе оставило рейтинг Италии на уровне “BBB”, но ухудшило прогноз на “негативный”. S&P должно обнародовать решение о рейтинге Италии 26 декабря. Сейчас агентство оценивает рейтинг страны на уровне “BBB” со “стабильным” прогнозом.