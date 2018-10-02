Последнее обновление: 02.10.2018 16:20

Дания предложит запретить продажу машин с бензиновыми и дизельными двигателями с 2030 года

Дания предложит с 2030 года запретить продажу новых автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе, сказал представитель датского Министерства энергетики и климата во вторник.

Власти внесут соответствующее предложение позднее во вторник. Для принятия законопроекта необходимо одобрение парламента, сказал представитель.

Дания может последовать примеру Великобритании и Франции, которые пообещали запретить продажу новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями с 2040 года. Их инициатива стала победой для производителей электромобилей, но может ударить по нефтедобытчикам и трансформировать автомобильную промышленность.

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