Китайская провинция Хэбэй вводит жесткие экологические стандарты для сталеваров

Власти китайской провинции Хэбэй, крупнейшего металлургического региона страны, обяжут все свои заводы соблюдать строгие нормы выбросов к 2020 году в рамках кампании по борьбе с загрязнением воздуха, говорится в новом отраслевом руководстве.

Согласно программному документу, агентство по охране окружающей среды утверждает, что недавно построенные сталелитейные предприятия будут вынуждены соблюдать “ультранизкие” ограничения на выбросы с 2019 года, в то время как существующие предприятия должны будут привести производство к новым стандартам до октября 2020 года.

Выбросы твердых частиц должны быть ограничены до 10 микрограммов на кубический метр, выбросы двуокиси серы - до 35 микрограммов, а окиси азота до 50 микрограммов, согласно документу, с которым ознакомился Reuters.

Новые стандарты более строгие, чем предложенные властями ограничения, которые предполагают ограничение уровня выбросов до 40, 180 и 300 микрограммов соответственно.

В рамках кампании по борьбе с загрязнением окружающей среды, которая длится уже пятый год, закрыты или приостановлены стальные и цементные производства мощностью в миллионы тонн, ограничено потребление угля и введено ограничение на транспортировку. Пекин также ввел систему вознаграждений и наказаний, чтобы поощрять муниципальные власти придерживаться ограничений.

Власти провинции намерены привести концентрацию опасных свободных частиц в воздухе до 55 микрограммов к 2020 году по сравнению с 65 микрограммами в прошлом году, что все еще выше государственного стандарта в 35 микрограммов.

Согласно данным, опубликованным правительством провинции в понедельник, средний уровень опасных свободных частиц в воздухе над Хэбэем в сентябре составил 31 микрограмм, опустившись на 40,4 процента за год, до рекордного месячного минимума.