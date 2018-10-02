Беларусь на полгода закрыла экспорт льна за пределы ЕАЭС

Правительство РБ своим постановлением №705 от 28 сентября 2018 года ввело с 4 октября 2018 г. по 4 апреля 2019 г. временный запрет на вывоз из Беларуси за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза льноволокна, происходящего с территории Беларуси, при его помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта.

Временный запрет не распространяется на экспорт из Беларуси товаров, вывозимых в государства – участники Содружества Независимых Государств, Грузию, Социалистическую Республику Вьетнам, Республику Сербия.

Кроме того, в указанный период времени экспорт из Беларуси за пределы таможенной территории ЕАЭС льноволокна, происходящего с территории Беларуси, при помещении под таможенную процедуру экспорта будет осуществляется по разовым лицензиям, выдаваемым МАРТ по согласованию с Беллегпромом.

Беллегпром будет согласовывать заявление о выдаче лицензии на экспорт льноволокна при наличии заключенного между названным концерном, Министерством сельского хозяйства и продовольствия и облисполкомами соглашения об условиях поставок льноволокна.