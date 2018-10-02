Президент Намибии хочет экспроприировать земли для передачи чернокожему населению

Президент Намибии Хаге Гейнгоб в понедельник призвал внести изменения в конституцию, которые позволят правительству экспроприировать земельные участки и распределять их среди чернокожего населения, составляющего в стране большинство.

“Принцип взаимного согласия покупателя и продавца не принес результатов. Необходимо тщательно рассмотреть вопрос об экспроприации”, - сказал Гейнгоб на открытии второй Национальной конференции по вопросам землевладения в столице Намибии Виндхук.

Расположенное на юге Африки государство хочет к 2020 году передать 43 процента, или 15 миллионов гектаров, обрабатываемых сельскохозяйственных земель во владение чернокожих граждан. К концу 2015 года было перераспределено 27 процентов земельных участков, по данным Намибийского сельскохозяйственного союза.

“Нам нужно пересмотреть конституционные положения, которые разрешают экспроприацию земель при условии справедливой компенсации... и изучить вопрос владения землей иностранцами, в особенности в отсутствие землевладельцев”, - сказал Гейнгоб.

Сосед Намибии и экономический локомотив региона ЮАР в настоящее время также находится в процессе изменения земельного законодательства. Земельная реформа взволновала инвесторов как в стране, так и за рубежом, спровоцировав критику со стороны президента США Дональда Трампа.