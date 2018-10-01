Глава General Electric ушел в отставку; акции подскочили на 15%

Генеральный директор General Electric Co Джон Флэннери в понедельник неожиданно ушел в отставку спустя всего год после вступления в должность, в то время как компания объявила о списаниях в размере $23 миллиардов, связанных с проблемным энергетическим подразделением.

Уход Флэннери ставит под сомнения планы реорганизации. Он обещал сделать GE менее крупной компанией за счет сокращения числа рабочих мест и закрытия нескольких подразделений.

Акции компании подскочили на 15 процентов перед началом официальной биржевой сессии. Стоимость акций GE упала более чем вдвое с августа прошлого года, когда Флэннери стал главой компании.

Отставка Флэннери связана с “медленными темпами преобразований” под его руководством, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на текст источника.

Новым главой GE станет Х. Лоренс Калп-младший, кандидатура которого получила единогласную поддержку совета директоров, сообщила компания.

Энергетическое подразделение компании, столкнувшееся с проблемами из-за последнего поколения газовых турбин, в прошлом году получило убыток в размере $10 миллиардов.

Компания сообщила, что ее свободный денежный поток и прибыль на акцию в 2018 году не оправдают прогнозов из-за слабости энергетического подразделения.