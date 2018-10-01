Китай снизит пошлины на импорт широкого спектра продукции с 1 ноября

Китай снизит с 1 ноября размер импортных пошлин на текстильную продукцию и металлы, включая стальную продукцию, с 11,5 процента до 8,4 процента, сообщило министерство финансов в воскресенье.

Пекин обещал принять меры для увеличения импорта в этом году на фоне роста напряженности в отношениях с некоторыми из крупнейших торговых партнеров, такими как США.

В июле Китай снизил импортные пошлины на целый ряд потребительских товаров, включая предметы одежды, косметику и бытовые приборы.

Ввозные пошлины на древесину и бумажную продукцию, минералы и драгоценные камни будут снижены с 6,6 процента до 5,4 процента, также говорится в заявлении министерства.

Средний размер пошлин на импорт более полутора тысяч товаров будет сокращен с 10,5 процента до 7,8 процента.

Госсовет Китая объявил на прошлой неделе о своих планах по снижению пошлин на машины, электрооборудование и текстильную продукцию с 1 ноября, на фоне эскалации торговой войны с США.

Общий уровень тарифных ставок будет сокращен до 7,5 процента в 2018 году с 9,8 процента в 2017 году, сообщил Госсовет.