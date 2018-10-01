Иран не думает сокращать добычу нефти из-за санкций США

Иран не планирует снижать объем добычи нефти, сообщило в понедельник новостное агентство Tasnim со ссылкой на главу Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) Али Кардора.

Иран – третий по величине производитель нефти в Организации стран-нефтеэкспортеров ОПЕК.

В начале мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из иранской ядерной сделки и последующем восстановлении ограничительных мер против Тегерана. Вашингтон потребовал от импортеров с ноября прекратить закупки нефти у Ирана в попытке свести доходы Тегерана от продажи сырья к нулю.

У Ирана нет проблем с получением нефтеэкспортной выручки, привело слова Кардора Tasnim.

По оценке отраслевых экспертов, рынок может недосчитаться около 1,5 миллиона баррелей иранской нефти в сутки из-за санкций.

Ожидания выпадения с рынка иранских баррелей подтолкнули нефтяные цены к четырехлетним максимумам.

Фьючерсные контракты эталонной марки Brent в ходе торгов понедельника поднимались выше $83 за баррель впервые с ноября 2014 года.