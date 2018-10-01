Последнее обновление: 01.10.2018 10:07

Британский бизнес изложил Терезе Мэй приоритеты в переговорах по Brexit

Британский бизнес призывает правительство во главе с Терезой Мэй сделать приоритетом на переговорах с ЕС достижение двустороннего соглашения об упрощенном порядке въезда граждан, говорится в заявлении Institute of Directors, объединяющего глав крупнейших компаний страны.

"Институт директоров сегодня призвал правительство сделать приоритетом взаимное соглашение с ЕС по передвижению людей. Почти две трети от общего числа директоров компаний заявили, что такое соглашение после прекращения действия принципа свободы передвижения является "очень" или "довольно важным" для их организации, о чем свидетельствуют данные нового опроса 750 бизнес-лидеров", — говорится в переданном в РИА Новости сообщении организации.

"В то время как правительство прекращает свободу передвижения в том виде, в котором мы ее знаем, соглашение с ЕС о преференциях, которое бы заменило свободу передвижения, попросту должно быть на столе. Принцип уважительного отношения ко всем странам похвален, однако на практике наше близкое географическое положение и тесное переплетение делают сохранение доступа талантливых европейцев в нашу страну срочным вопросом для британского бизнеса", - указал в заявлении глава ассоциации Стивен Мартин.

blog comments powered by Disqus
<Сентябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Октябрь 2018
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Экономика
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование