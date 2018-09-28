Немцы и россияне создают в ФРГ совместную нефтегазовую компанию

Немецкий концерн BASF и компания LetterOne, принадлежащая группе российских бизнесменов во главе с Михаилом Фридманом, договорились объединить свои нефтегазовые активы. Соглашение, о котором обе компании сообщили в четверг, 27 сентября, предусматривает создание совместного предприятия, в которое войдут их дочерние компании Wintershall и DEA.

Ожидается, что сделка завершится в первой половине 2019 года. Новая компания получит название Wintershall DEA. Концерну BASF в ней будет принадлежать доля в 67 процентов, а зарегистрированной в Люксембурге LetterOne - 33 процента. После объединения Wintershall DEA планируют в среднесрочной перспективе вывести на биржу.

Если суммировать объемы добычи Wintershall и DEA в 2017 году, копании добывали в совокупности 575 тысяч баррелей нефтяного эквивалента в день. DEA со штаб-квартирой в Гамбурге специализируется на разведке и добыче нефти и природного газа, имеет доли в месторождениях в Германии, Норвегии, Дании, Египте, Алжире и Мексике. В компании заняты 1150 человек. LetterOne купила DEA у немецкого энергетического концерна RWE в 2015 году.

В Wintershall, штаб-квартира которой расположена в Касселе, работает около 2000 сотрудников. Компания участвует в добыче нефти и газа в Европе, России, Южной Америке, Северной Африке и на Ближнем Востоке. В России Wintershall принадлежат 35 процентов в Южно-Русском газовом месторождении на Ямале и 25 процентов в блоках 4 и 5 ачимовских залежей Уренгойского газоконденсатного месторождения в Западной Сибири. Немецкая компания также на паритетных началах с "Газпромом" владеет компанией "Ачимгаз" и является партнером российской газовой монополии по проектам "Северный поток" и "Северный поток-2".