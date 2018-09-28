Забастовка пилотов Ryanair нарушит планы 40 тысяч пассажиров в Европе

Авиакомпания Ryanair готовится в пятницу к очередной забастовке членов экипажей в шести европейских странах, которая вынудит компанию отменить рейсы и нарушит планы свыше 40 тысяч пассажиров.

Члены экипажей в Германии, Бельгии, Португалии, Нидерландах, Испании и Италии отправили руководству компании уведомления о забастовке продолжительностью 24 часа, усилив давление на ход переговоров об уровне заработной платы и условиях труда.

Ryanair первоначально отменила 150 рейсов, назвав эту акцию забастовкой “небольшого числа членов экипажа”. Позже крупнейший лоукостер Европы сообщил о дополнительной отмене около 100 рейсов после того, как немецкие пилоты присоединились к забастовке.

Общее число отмененных полетов составляет примерно 10 процентов от 2400 запланированных на пятницу рейсов.

Это стало второй крупнейшей однодневной забастовкой после прошедшей в августе в пяти странах Европы однодневной акции, сорвавшей планы 55.000 пассажиров в пик летних отпусков.

Тем не менее ирландская авиакомпания сообщила, что она добилась значительных успехов за последние недели в переговорах, поскольку она достигла коллективного трудового соглашения с работниками в Ирландии, Британии, Италии и Германии.