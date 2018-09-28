Промпроизводство Японии в августе незначительно восстановилось на фоне торговых рисков

Промышленное производство Японии несущественно восстановилось в августе после недавней череды природных катастроф, при этом экономисты ожидают вялого роста на фоне самого существенного падения производства электроники за два с половиной года.

Еще больше омрачает перспективы показателя вероятность того, что Япония будет производить больше автомобилей в США, чтобы удовлетворить требование американского президента Дональда Трампа о снижении торгового дефицита страны и создания большего числа рабочих мест.

Данные министерства торговли в пятницу показали, что промпроизводство выросло на 0,7 процента в августе в месячном исчислении после снижения на 0,2 процента в июле. Показатель не оправдал прогнозов экономистов, которые в среднем ожидали роста промпроизводства на 1,5 процента.

Опрошенные министерством торговли производители ожидают роста промпроизводства на 2,7 процента в сентябре и на 1,7 процента в октябре.

Промпроизводство выросло в августе за счет увеличения выпуска автомобилей на 5,2 процента и роста производства компонентов, используемых для изготовления полупроводников и дисплеев с плоским экраном.

В то же время производство электронных приборов и устройств снизилось на 8,8 процента в августе, что стало максимальным снижением за два с половиной года.

Уровень безработицы снизился до 2,4 процента в августе с 2,5 процента в июле.

Базовый индекс потребительских цен (CPI), включающий цены на нефтепродукты, но исключающий цены на свежие продукты питания, вырос на 1,0 процента за год до сентября, тогда как экономисты ожидали роста на 0,9 процента.

Розничные продажи увеличились на 2,7 процента в августе в годовом выражении, в то время как аналитики в среднем ждали роста на 2,1 процента, показали отдельные данные в пятницу.