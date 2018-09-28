Уолл-стрит закрылась ростом за счет телекоммуникационного сектора

Уолл-стрит выросла по итогам торгов четверга за счет подъема бумаг Apple, Alphabet и Facebook, а также уверенности Федеральной резервной системы, которая повысила ставки в третий раз за год, в устойчивости экономики США.

Восемь из 11 секторов укрепились, при этом индекс компаний, предоставляющих коммуникационные услуги, подскочил на 0,80 процента.

Бумаги Alphabet подорожали на 1,20 процента, Facebook - на 1,13 процента, оказав поддержку S&P 500.

Акции Apple выросли на 2,05 процента.

Несмотря на повышение процентных ставок в среду, ФРС практически не изменила прогноз для монетарной политики на ближайшие годы. Уолл-стрит закрылась снижением после итогов заседания ФРС, однако в четверг ряд инвесторов сфокусировались на уверенности регулятора в росте экономики.

Акции Amazon.com выросли на 1,93 процента, поскольку брокерская компания Stifel оптимистично отозвалась о подразделениях розничной торговли, облачных сервисов и рекламы компании.

Индекс Dow Jones закрыл сессию подъемом на 0,21 процента до 26.439,93 пункта, индекс S&P 500 - на 0,28 процента до 2.914 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,65 процента до 8.041,97 пункта.

В то же время бумаги Accenture подешевели на 1,69 процента, поскольку годовой прогноз прибыли компании, предоставляющей консалтинговые и аутсорсинговые услуги, не оправдал ожиданий аналитиков.