Италия вводит безусловный доход и снижает пенсионный возраст

Министр экономики Италии Джованни Триа объявил, что бюджет страны на 2019 год будет содержать базовый доход для бедных людей и низкий пенсионный возраст.

Эти меры продвигали представители популистского "Движения 5 звезд", входящего в правящую коалицию вместе с правой партией "Лига". Движение угрожало не голосовать за бюджет, если его требования не будут выполнены.

Проект бюджета должен быть представлен в четверг. Министр экономики отметил, что существует потребность в такой политике, которая позволит решить проблемы рынка и избежать столкновения с ЕС.

"Мы работаем над политикой, которая показывает каждому, что они должны доверять Италии не только в наших государственных финансах, но и в нашем экономическом росте", - заявил Триа.

Во время предвыборной кампании "Движение 5 звезд" обещало для бедных итальянцев ежемесячный доход до 780 евро, тогда как "Лига" намеревалась ввести единый налог.

Триа рассказал, что схема базового дохода "поможет управлять социальными последствиями процесса трансформации производства", добавив, что предоставление людям возможности уйти на пенсию раньше даст компаниям молодую, более квалифицированную рабочую силу.

По его словам, бюджет будет увеличивать государственные инвестиции, и сокращение налогов, которых поддерживает Лига, начнется с сокращения корпоративных налогов в 2019 году, прежде чем распространится на физических лиц в последующие годы.

Однако он не объяснил, как будут финансироваться базовый доход и налоговые меры.