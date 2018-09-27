ЦБ Филиппин повысил ставку до 4,5%

Филиппинский центробанк в четверг повысил ключевую ставку на 50 базисных пунктов в попытке ослабить инфляцию и поддержать упавший песо.

Совет по денежно-кредитной политике ЦБ Филиппин проголосовал за повышение ставки обратного репо до 4,5 процента, как и прогнозировали 14 из 15 экономистов, опрошенных Reuters.

Филиппинский регулятор повысил ставки уже четыре раза за последние пять месяцев, на 150 базисных пунктов в целом, в попытке ослабить инфляционное давление, которое устойчиво растет с января из-за повышения налогов, ослабления песо и увеличения цен на продовольствие и горючее.

В августе инфляция на Филиппинах подскочила до 6,4 процента - максимума более чем девяти лет, существенно выше комфортного для ЦБ страны диапазона в 2-4 процента.