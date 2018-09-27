Немецкий интернет-магазин Westwing уходит из России и Казахстана

Westwing, немецкий интернет-магазин мебели и дизайнерских аксессуаров для дома, после шести лет работы уходит из России и одновременно продает свои дочерние фирмы в Казахстане и Бразилии.

"Westwing приняла стратегическое решение в будущем сосредоточиться на своем основном бизнесе в Европе", - заявил DW представитель компании. Он попросил с пониманием отнестись к тому, что не может "огласить детали текущих переговоров о продаже".

Таким образом, список фирм из Германии, частично или полностью свернувших в 2018 году бизнес в России, продолжает расти. Весной гигант немецкой электронной коммерции Otto Group объявил о закрытии своих российских онлайн-магазинов otto.ru и quelle.ru, торговавших главным образом одеждой. К этому времени второй по величине в мире производитель спортивной одежды и обуви Adidas существенно сократил число фирменных магазинов в регионе Россия/СНГ.

Летом компания Ceconomy, владеющая крупнейшей в Европе сетью мегамаркетов бытовой электроники и техники, продала все свои российские магазины Media Markt. Одновременно прекратила работу в России фирма ECE Projektmanagement - европейский лидер среди компаний, специализирующихся на управлении торговыми центрами. У нее были объекты в Московском регионе, в том числе Центральный детский магазин на Лубянке, в Ярославле и Сургуте.

На фоне этих концернов с многомиллиардными оборотами созданный в 2011 году стартап Westwing с годовой выручкой в 220 миллионов евро (2017 год) выглядит весьма скромно, хотя у компании имеются интернет-магазины в 10 странах Евросоюза и в Швейцарии. Однако ее предстоящий уход из России является весьма показательным и симптоматичным, поскольку подтверждает все более очевидный тренд: российский рынок особенно активно покидают сейчас немецкие фирмы, работающие в области розничной торговли (ритейла).

Немецкие ритейлеры пришли в Россию в период потребительского бума в надежде на его продолжение. Однако после 2014 года покупательная способность российского населения резко упала из-за крупномасштабной девальвации рубля и начавшегося экономического кризиса. В этой ситуации многие импортные товары, особенно европейского производства, стали для большинства россиян слишком дорогими. Одновременно сильно упала прибыльность бизнеса после конвертации рублевых доходов в евро. Зачастую работа в России стала просто убыточной.

К этим общим макроэкономическим проблемам прибавились, естественно, и конкретные стратегические просчеты или управленческие ошибки самих компаний, а также заметное усиление конкуренции на российском рынке. В результате перед пришедшими из Германии инвесторами, которые несколько лет пытались приспособиться к изменившимся условиям, именно в 2018 году со всей остротой встал вопрос, как быть дальше: вкладывать силы и средства в коренную реорганизацию бизнеса в России - или просто уходить?

Концерну Metro Cash & Carry, к примеру, уже инвестировавшему в свои российские мелкооптовые гипермаркеты миллиарды евро, ничего иного не оставалось, как избрать первый вариант. Молодой интернет-магазин Westwing пошел по второму пути.

Обращает на себя внимание, что решение уйти с неевропейских рынков руководство мюнхенской компании приняло в ситуации, когда полным ходом идет подготовка к выходу Westwing на биржу (IPO). Правда, представитель фирмы заверил DW, что между двумя событиями никакой взаимосвязи нет.

В то же время при представлении в конце августа отчета за первое полугодие финансовые показатели подразделений в Бразилии, России и Казахстане уже не учитывались, что позволило фирме, преобразованной в середине августа в акционерное общество, объявить о росте оборота на 22 процента и получении прибыли три квартала подряд.

Локомотивами роста в первые шесть месяцев 2018 года оказались покупатели в Германии, Австрии и Швейцарии: выручка увеличилась здесь на 48 процентов. На эти три немецкоязычные страны приходятся теперь примерно 50 процентов оборота Westwing, говорится в официальном сообщении компании.

С прицелом главным образом на эти рынки она и строит сейчас новый логистический центр в Польше, который войдет в строй в начале 2019 года, окажется почти в два раза больше действующего склада в Германии, заменит его и тем самым позволит снизить производственные издержки. Тот факт, что результаты работы в Бразилии, России и Казахстане не были включены в бухгалтерскую отчетность нового акционерного общества Westwing Group AG, говорит о том, что мюнхенская штаб-квартира бизнес в этих странах (очевидно, убыточный) уже фактически списала.

А это, в свою очередь, позволяет предположить, что компания попытается поскорее избавиться от своего российского актива и, если с возможными покупателями договориться не удастся, просто закроет westwing.ru. Именно так нынешним летом поступила с двумя своими интернет-магазинами Otto Group.