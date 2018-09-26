Катар увеличит производство СПГ еще на 10 млн тонн

Qatar Petroleum приняла решение увеличить производство сжиженного природного газа (СПГ) до 110 млн тонн в год, добавив еще одну очередь по сжижению, говорится в пресс-релизе компании.

Таким образом, увеличение составит 43% по сравнению с текущей мощностью в 77 млн тонн СПГ в год.

С добавлением 4-й очереди новый проект (по расширению мощности) будет производить 32 млн тонн СПГ в год, а также 4 тыс. тонн в сутки этана, 260 тыс. баррелей в сутки конденсата, 11 тыс. тонн в сутки сжиженных углеводородных газов (СУГ) и 20 тонн в сутки гелия.

Катар, являющийся крупнейшим в мире производителем СПГ с мощностями в 77 млн тонн в год, в начале 2017 года отменил мораторий на разработку месторождения "Северное", введенный в 2005 году из-за слишком быстрого опустошения ресурсов. Однако за прошедшие годы Qatar Petroleum провела ряд изысканий и пришла к выводу, что дальнейшее освоение является целесообразным.

Ранее Qatar Petroleum объявляла, что дополнительно планируется построить мощности на 23 млн тонн СПГ в год, при этом FEED будет предполагать строительство трех очередей на 7,8 млн тонн в год каждая, будет сделана предварительная оценка инвестиций строительства еще одной очереди. Таким образом, дополнительные мощности могут составить до 31,2 млн тонн СПГ в год.

Первый СПГ с этого нового проекта, как ожидается, пойдет в конце 2023 года.

Реализацией проекта будет заниматься дочерняя компания Qatar Petroleum - Qatargas.

Месторождение "Северное" является частью месторождения "Южный Парс", находящегося в Иране, который после приостановки западных санкций вынашивает планы по увеличению добычи газа и поставке его на мировые рынки, в том числе в виде СПГ. В случае активного освоения на иранской стороне может возникнуть перепад давления, и часть резервов Катара может "перетечь" в Иран.

Катар рассматривал разные варианты дополнительного производства газа как в виде СПГ, так и поставляя газ в соседний Оман на его простаивающие СПГ-мощности. Иран также рассматривал возможность использовать оманские СПГ-заводы.

FEED расширения СПГ-мощностей готовит японская Chiyoda Corporation.