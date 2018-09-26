Прибыль Nike превзошла прогнозы, но маржа разочаровала

Прибыль Nike Inc в первом квартале превзошла ожидания аналитиков, но некоторых инвесторов разочаровал небольшой рост валовой маржи и отсутствие изменений в прогнозе на 2019 год, несмотря на запуск успешной рекламной кампании, в результате чего акции производителя спортивных товаров подешевели на 4 процента.

Валовая маржа Nike выросла в отчетный период на 50 базисных пунктов до 44,2 процента, что совпало с усредненным прогнозом аналитиков, опрошенных Рейтер.

“Показатели хорошие, но не достаточно впечатляющие”, - отмечает Джефф Оксье, основатель и портфельный менеджер Auxier Asset Management.

Nike прогнозирует, что во втором квартале, когда была запущена рекламная кампания с участием бывшего квотербека НФЛ Колина Каперника, выручка и валовая маржа покажут рост, аналогичный первому кварталу.

Компания также ожидает роста расходов в текущем квартале из-за увеличения инвестиций в развитие ее цифровой платформы и спортивный маркетинг с началом новых сезонов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Расходы компании, связанные с рекламой и маркетингом, выросли на 13 процентов в первом квартале до $964 миллионов.

Nike оставила в силе свой прогноз на 2019 финансовый год.

В первом квартале, завершившемся 31 августа, выручка Nike выросла на 9,7 процента до $9,95 миллиарда, превысив прогноз на уровне $9,94 миллиарда.

Чистая прибыль увеличилась до $1,09 миллиарда, или 67 центов на акцию, с $950 миллионов, или 57 центов на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль в размере 63 цента на акцию.

Акции Nike подешевели на 4 процента до $81,45.