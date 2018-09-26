Азиатский банк развития улучшил прогноз роста экономик в странах Центральной Азии

Азиатский банк развития (АБР) улучшил прогноз роста экономик центральноазиатских стран.

Как говорится в обзоре банка "Развитие Азии 2018" (Asian Development Outlook 2018), прогноз роста для Центральной Азии на 2018 год пересмотрен в сторону повышения на 0,1 процентных пункта - до 4,1%. ", -

В частности, АБР прогнозирует на этот год увеличение ВВП Казахстана на 3,7%, в 2019 - на 3,9%. "Обновленный прогноз роста для Казахстана на 2018 год составил 3,7%, что выше предыдущего прогноза, составившего 3,2%. Прогноз на 2019 также пересмотрен в сторону повышения до 3,9% с 3,5%, ожидавшихся весной", - отмечается в докладе.

В то же время прогноз на 2018 год теперь ниже для Киргизии ввиду замедления добычи полезных ископаемых, для Туркмении - в ожидании фискального ужесточения и для Узбекистана - в связи с затяжной адаптацией к новому режиму обменного курса.

Субрегиональный прогноз роста на 2019 год остается на уровне 4,2%.

Прогноз инфляции в Центральной Азии на 2018 год сокращен на 0,1 п.п. - до 8,4%, прогноз инфляции в субрегионе на 2019 год также снижен с 7,9% до 7,7%.

Как отмечает АБР, высокий внутренний спрос стимулирует рост экономики крупнейших стран региона, а растущие цены на нефть и газ способствуют экономическому росту стран-экспортеров энергоносителей, таких как Казахстан. Однако новые сдерживающие факторы порождают неопределенность в отношении будущей траектории роста экономики региона. В дополнение к обостряющейся напряженности в торговых отношениях, снижение глобальной денежной ликвидности может еще больше усугубить перспективы экономического роста в предстоящем году.

"Риски для (Азиатского) региона включают финансовые потрясения, если Федеральной резервной системе США придется повысить процентные ставки раньше, чем ожидается в настоящее время, чтобы предотвратить инфляцию. Но самым большим риском является влияние обострения торговых конфликтов на трансграничные производственные сети, так как деловые связи разрываются, а инвестиционные планы отменяются. Хотя некоторые страны, в частности в Юго-Восточной Азии, в среднесрочной перспективе могут добиться успехов, поскольку торговля переориентируется на эти страны, косвенные последствия могут снизить уровень доверия и инвестиций в регионе. Таким образом, постоянные усилия, предпринимаемые азиатскими странами для заключения торговых соглашений в регионе и за его пределами, обеспечивают важный элемент противодействия растущему протекционизму", - говорится в докладе банка.

Миссия АБР, головной офис которого находится в Маниле, - снижение уровня бедности в Азиатско-Тихоокеанском регионе посредством инклюзивного экономического и экологически устойчивого роста, а также региональной интеграции. АБР основан в 1966 году, акционерами банка являются 67 стран, 48 из них расположены в регионе.