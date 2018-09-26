С 1 января в Туркменистане прекращается бесплатная раздача населению газа, электричества, соли и воды

Правительство Туркменистана с 1 января 2019 года прекращает бесплатно предоставлять жителям страны электроэнергию, газ, питьевую воду и столовую соль, сообщает туркменское Государственное информационное агентство. Такое решение принятое накануне на первом заседании Народного Совета - высшего правительственного органа страны.

"В целях продолжения развития свободных рыночных отношений в экономике Туркменистана, а также упорядочения стоимости электроэнергии, газа, жилищно-коммунальных услуг для граждан страны, предписывается с 1 января 2019 года упразднить бесплатное предоставление населению электроэнергии, газа, питьевой воды и столовой соли", - говорится в постановлении президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.

Вместе с тем Народный Совет постановил обеспечивать население Туркменистана с 1 января 2019 года электроэнергией, газом, питьевой водой и столовой солью на платной основе по льготным ценам.

В документе подчёркивается, что это решение принято "в целях достижения устойчивого и системного развития государства по всем направлениям, рационального использования базовых ресурсов, а также дальнейшего совершенствования социальных льгот".

По сообщениям туркменских СМИ, населению Туркменистана бесплатно предоставлялись природный газ, вода и электроэнергия с 1992 года. В 2003 году первый президент Туркменистана Сапармурат Ниязов продлил действие этого постановления Народного совета до 2030 года, но теперь народные избранники проголосовали за отмену этих постановлений.