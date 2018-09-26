В Польше утвердили проект бюджета на 2019 год с "рекордно низким" дефицитом

Правительство Польши утвердило проект бюджета на 2019 год, в котором доходы предусмотрены на уровне 387,6 млрд злотых (свыше 106 млрд долл.), расходы — на уровне 416,1 млрд злотых (114 млрд долл).

Следовательно, дефицит бюджета планируется на уровне 28,5 млрд злотых (около 8 млрд долл.), уточнили во время пресс-конференции в Варшаве премьер-министр Матеуш Моравецкий и министр финансов Польши Тереза Червинская.

“Это очень хороший бюджет, который с одной стороны хорошо вписывается в социальную политику страны, а с другой — в политику развития и осуществления инвестиций”, - заявил Моравецкий.

По словам Червинской, дефицит бюджета в следующем году будет “рекордно низким”.

Она сообщила, что по сравнению с 2018 годом планируется рост налоговых сборов на 5,6% , в том числе НДС — на 7,3%.

Дефицит бюджета на 2019 год в Польше планируется на уровне 1,7% от ВВП.