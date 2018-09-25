Рынки ждут повышения ставки ЕЦБ в сентябре 2019 года, до ухода Драги

Денежные рынки прогнозируют, что Европейский центробанк повысит ставки в сентябре 2019 года, перенеся ожидания вперед на фоне растущей уверенности в том, что это решение будет принято до истечения срока полномочий главы регулятора Марио Драги.

Драги, чей срок полномочий истекает в октябре 2019 года, в понедельник спрогнозировал “относительно существенное” повышение базовой инфляции, что некоторые инвесторы восприняли как сигнал об ускорении нормализации политики.

Инвесторы, лишь несколько дней назад ожидавшие подъема ставки на заседании ЕЦБ в октябре 2019 года, теперь прогнозируют, что первое с 2011 года повышение стоимости заимствований произойдет раньше.

Разница между ставкой overnight по межбанковским операциям в еврозоне (Eonia) и форвардными курсами Eonia на сентябрь 2019 года во вторник составила почти 10 базисных пунктов по сравнению с 8,5 базисных пункта на прошлой неделе.

Это значит, что инвесторы ждут повышения депозитной ставки ЕЦБ на 10 базисных пунктов с текущего уровня в минус 0,4 процента.

Денежные рынки также прогнозируют, что масштаб ужесточения денежно-кредитной политики ЕЦБ на конец 2019 года будет эквивалентен примерно 17 базисным пунктам - почти двум повышениям ставки на 10 базисных пунктов.

“В прогнозы на следующий год заложены почти два повышения ставки, что говорит о существенном изменении ожиданий”, - сказал Михаэль Лейстер из Commerzbank.

Комментарии Драги в понедельник спровоцировали распродажу на долговых рынках еврозоны. Доходность 10-летних немецких госбондов во вторник достигла пиков четырех месяцев около 0,55 процента.

ЕЦБ ранее сообщил, что после сентября 2018 года сократит ежемесячный объем скупки активов с 30 до 15 миллиардов евро до конца декабря, а потом, скорее всего, завершит программу.

Управляющий совет ЕЦБ сообщал, что ждет сохранения ключевых ставок на текущих уровнях как минимум до осени 2019 года.

Смещение прогнозов повышения ставки на сентябрь также отражает усиление уверенности в том, что Драги завершит пребывание на посту регулятора подъемом стоимости заимствований.

“Если динамика инфляции будет соответствовать текущим прогнозам ЕЦБ, тогда рынкам логично готовиться к первому подъему ставки до ухода Драги”, - сказал Мартин ван Влит из ING.