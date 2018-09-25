Трамп опробовал новый президентский лимузин "Зверь"

Последняя модель тяжелого бронированного президентского лимузина, также известного как “Зверь”, проходит боевое крещение в Нью-Йорке на этой неделе.

Изготовленный по спецзаказу Cadillac, созданный General Motors Co, впервые появился на публике в воскресенье вместе со своей идентичной копией, созданной для поездок в кортеже. Президент США Дональд Трамп опробовал новую модель автомобиля, прокатившись на ней по Нью-Йорку перед предстоящим на этой неделе заседанием Генеральной Ассамблеи ООН.

Предыдущая версия лимузина впервые появилась в январе 2009 года перед вступлением в должность предыдущего президента США Барака Обамы. Обама сказал комику Джерри Сайнфелду в 2015 году, что этот лимузин - “кадиллак в кузове танка”.

Компания отказалась обсуждать технические характеристики нового автомобиля.

GM выиграла контракт на производство новых президентских лимузинов в 2014 году после того, как Ford Motor Co отказалась участвовать в тендере. Большую часть прошлого века президентским лимузином был Lincoln, однако с начала 1980-х эту престижную функцию выполняет Cadillac.