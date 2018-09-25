США и Южная Корея подписали новое торговое соглашение

Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в понедельник, 24 сентября, в Нью-Йорке подписали новое соглашение о свободной торговле.

Пересмотренное соглашение сократит бюрократическую волокиту и будет способствовать улучшению благосостояния США и Южной Кореи, отметил Трамп. Президент США назвал новый документ "исторической вехой в торговле" между двумя странами.

Один из ключевых моментов соглашения, повышение квоты для американских автопроизводителей. Каждый из них сможет поставлять до 50 тысяч транспортных средств ежегодно в Южную Корею, что вдвое больше чем раньше.

Также Южная Корея ослабила некоторые требования к товарам, импортируемым из США. В ответ США исключили Южную Корею из перечня стран, которых коснулось увеличение пошлин на сталь. Страна только должна соблюдать квоты.

Подписание соглашения между двумя странами произошло на фоне обострения торгового спора США с Китаем.

В понедельник, 24 сентября, США ввели новые спецпошлины на импорт китайских товаров общей стоимостью в 200 млрд долларов. Пекин отреагировал встречными пошлинами на товары из США стоимостью в 60 млрд долларов.