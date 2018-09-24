Драги: Восстановление инфляции возможно при сохранении низких ставок до конца лета

Восстановление инфляции, которое ждет Европейский центральный банк, будет возможно при условии, что рыночные процентные ставки останутся низкими до конца лета следующего года, сказал в понедельник глава ЕЦБ Марио Драги.

“Прогнозы динамики ставок критически важны, поскольку темпы инфляции, которая, по мнению управляющего совета, приближается к целевому показателю устойчивой корректировки, зависели - и продолжают зависеть - от временной структуры процентных ставок, которая складывается из ожиданий неизменных процентных ставок в течение продолжительного периода времени после декабря 2018 года”, - сказал Драги Европарламенту.

По итогам сентябрьского заседания ЕЦБ оставил ставки без изменений и сообщил, что ждет сохранения ключевых ставок на текущих уровнях как минимум до осени 2019 года и в любом случае столько, сколько потребуется, чтобы обеспечить уровень инфляции ниже, но вблизи 2 процентов в среднесрочной перспективе.

Регулятор также оставил без изменений прогнозы инфляции в еврозоне, ожидая инфляцию на уровне 1,7 процента в 2018, 2019 и 2020 годах. Целевой уровень инфляции ЕЦБ - чуть ниже 2 процентов.