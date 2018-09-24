Последнее обновление: 24.09.2018 17:21

В десяти странах ЕС выявили "свиную чуму"

Случаи заболевания животных африканской чумы свиней (АЧС) установлены не только в Бельгии — затронуты не менее десятка стран-членов Евросоюза, сообщила в понедельник представитель исполнительной коллегии ЕС Анка Падурару.

"Затронуты около десяти стран ЕС", - сказала она, отвечая на вопрос журналиста, выявлена ли "свиная чума" в других странах ЕС. Падурару при этом не раскрыла, о каких государствах идет речь.

По словам представителя Еврокомиссии, эксперты государств ЕС, а также третьих стран, где установлены случаи заболевания АЧС, провели в понедельник в Брюсселе совместную встречу, на которой обсуждался комплекс мер по недопущению распространения смертельно опасного для животных вируса.

Федеральное агентство Бельгии по безопасности продовольственной сети ранее сообщало, что случаи заболевания АЧС были выявлены в Латвии, Литве, Эстонии, Польше, Венгрии, Румынии, Чехии и Болгарии.

В понедельник министр сельского хозяйства Бельгии Дени Дюкарм объявил, что свыше четырех тысяч свиней будут забиты на юге бельгийской провинции Люксембург в качестве меры предосторожности для предотвращения возможного поражения АЧС поголовья свиноводческих хозяйств в регионе.

В начале второй декады сентября на юге провинции Люксембург, расположенной вблизи границы с Люксембургом и Францией, были найдены мертвыми пять диких кабанов, которые, как установлено, погибли от АЧС. Позже там обнаружили еще пять погибших животных. После обнародования этой информации импорт свиней и свинины из Бельгии приостановили 13 третьих стран, включая Китай, Южную Корею, Японию, Филиппины, Сингапур, Мексику, Белоруссию и ЮАР. Помимо этого, Украина, Китай, Южная Корея, Белоруссия и Сербия временно отказались закупать в Бельгии продукты кормления свиней.

Между тем в королевстве до сих пор не выявлено ни одного случая заболевания у поголовья свиноводческих ферм.

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