В мире появится крупнейшая золотодобывающая компания

Канадская золотодобывающая компания Barrick Gold объявила о покупке компании Randgold Resources (зарегистрирована в Лондоне). Стоимость сделки составит $6,04 млрд, говорится в совместном заявлении Barrick Gold и Randgold Resources.

Отмечается, что в результате объединения двух компаний появится крупнейшая в мире золотодобывающая компания по себестоимости производства золота. Капитализация объединенной компании составит около $18,3 млрд. Она продолжит работать под брендом Barrick Gold.

Акционеры Randgold в ходе сделки получат по 6,128 акции новой компании за каждую принадлежащую им акцию Randgold.

После сделки акционеры Barrick будут иметь в собственности 66,6% акций новой компании, акционеры Randgold - 33,4%.

На сегодня Barrick Gold является крупнейшей в мире золотодобывающей компанией по объему производства, Randgold входит в топ-20. В 2017 году Barrick Gold произвела 5,32 млн унций золота, Randgold – 1,32 млн унций, пишут "Ведомости".