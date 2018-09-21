Nokia в октябре представит новый смартфон с пятью камерами

Компания HMD Global планирует в Лондоне 4 октября презентовать новый смартфон Nokia.

"HMD Global начала рассылать приглашение на мероприятие в Лондоне 4 октября. В приглашении указано, что на мероприятии будет анонсирован новый смартфон (Nokia - ред.)", - говорится в сообщении GSMArena.

В приглашении не указано, какой именно тип смартфона Nokia будет презентован, но вероятно речь идет именно о версии Nokia 7.1 Plus.

В то же время нельзя исключать, что компания все же представит долгожданный смартфон модели Nokia 9. В этой модели может появиться сразу пять камер на задней панели, тогда как Nokia 7.1 Plus получит лишь две. В модели Nokia 9 также появиться процессор Snapdragon 845, а в модели Nokia 7.1 Plus будет процессор Snapdragon 710 с оперативной памятью объемом 6 Гб.

Сообщается также, что компания HMD Global в этом году запустила модель Nokia 8 Sirocco. Однако многие поклонники бренда, похоже, ждут "настоящий" флагман устройство от Nokia.